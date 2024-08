21.08.2024 - „NEmo shuttle“ steuert jetzt auch Südbad und WELLNEUSS an

Seit rund einem halben Jahr erfreut NEmo shuttle die Fahrgäste im Neusser Süden. Der einfach über die gleichnamige App bestellbare on-demand-Service der Stadtwerke Neuss kann rund 4.000 virtuelle Haltestellen im Bediengebiet ansteuern. Jetzt sind testweise noch zwei weitere prominente Haltepunkte hinzugekommen. Das Südbad und die Saunalandschaft WELLNEUSS. Beide Sport- und Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke locken jährlich viele Hunderttausend Gäste an.

„Die Nutzung ist denkbar einfach: App runterladen, registrieren, NEmo bestellen und dann gleich mit der gepackten Sporttasche direkt am Bad oder vor der Sauna vorfahren“, erklärt Marcel Missal, Mobilitätsmanager ÖPNV/Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss.

Die Stadtwerke Neuss-Bädertochter begrüßt die beiden neuen Haltepunkte ausdrücklich. „Wir haben in den ersten Tagen schon zahlreiche Südbad- und WELLNEUSS-Gäste gehabt, die NEmo shuttle für die bequeme Tür-zu-Tür-Anreise genutzt haben. Es stellt eine sehr gute Ergänzung zum klassischen ÖPNV dar“, so Matthias Braun, Geschäfts-führer der Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH.

NEmo shuttle mit Herbstaktion

Das ohnehin günstige Angebot wird bis zum 18.11. jetzt sogar noch günstiger. „3,2,1 – Zum Festpreis durch den Neus-ser Süden“ heißt es dann. Egal wie weit der Weg ist: Erwachsene zahlen 3 Euro pro Fahrt, Erwachsene mit ÖPNV-Abo gar nur 2 Euro. Und Jugendliche unter 14 Jahren sind mit einem Euro dabei. Alle Infos unter: www.stadtwerke-neuss.de/nemo-shuttle



Das ist NEmo shuttle

Das Mobilitäts-Angebot kommt ganz ohne festen Fahr-plan und ohne festen Linienweg aus. NEmo Shuttle fährt in den Neusser Stadtteilen Speck/Wehl/Helpenstein, Hoisten, Rosellen, Norf, Grefrath und Holzheim. Zur optimalen Verknüpfung mit dem klassischen Neusser ÖPNV-Netz haben die Stadtwerke Neuss auch die stark frequentierten südlichen S-Bahn-Haltestellen Holzheim, Norf und Allerheiligen integriert. NEmo Shuttle ist montags bis donnerstags von 6:30 Uhr bis 23 Uhr, freitags von 6:30 Uhr bis 2 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 2 Uhr und sonntags von 8 Uhr bis 22 Uhr für die Fahrgäste im Einsatz.