21.09.2021 - Kamikaze-Galaxien

Auf eine Reise in den Kosmos, genauer gesagt zur Zwerggalaxie Sagittarius, führt Dr. Axel Tillemans am kommenden Montag, 27. September 2021, die Zuhörerinnen und Zuhörer an einem Vortrag der VHS im Romaneum. Nach den letzten drei Durchflügen von Sagittarius durch die Milchstraße wurden in den Gaswolken Dichtewellen erzeugt, die die Sternengeburtsrate in der Folgezeit förmlich explodieren ließ. Da nach solch einem Durchflug der Zwerggalaxie auch unser Sonnensystem entstanden ist, hat die Menschheit ihre Existenz möglicherweise der Kamikaze-Galaxie Sagittarius zu verdanken.

Beginn des Vortrags, der die Erkenntnisse für jeden allgemeinverständlich vermittelt, ist um 19 Uhr, bei freiem Eintritt. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erwünscht.

(Stand 21.09.2021, Fi)