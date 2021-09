21.09.2021 - Neusser Legionslager in 3D erleben

3D-Erlebnis im Museum: Im Rahmen der Sonderausstellung „Inter Nationes. Die Menschen im römischen Novaesium“ können Besucher und Besucherinnen das römische Legionslager jetzt mittels einer Virtual-Reality-Brille erkunden. Vorgestellt und erarbeitet haben diese digitale Rekonstruktion des Militärlagers Martin Stitz, Liegenschaften und Vermessung Neuss, und Kurator Dr. Carl Pause vom Clemens Sels Museum Neuss gemeinsam mit dem Archäologen Andreas Wegert sowie dem Archäologischen Institut der Universität zu Köln. Der virtuelle Rundgang ist als Film noch bis zum 3. Oktober 2021 in der Sonderausstellung zu sehen. Zum ersten Mal können sich die Besucher und Besucherinnen durch die Gassen des Legionslagers in der Kulturnacht am Samstag, 25. September 2021, ab 17 Uhr bewegen. Die nächste Gelegenheit bietet sich dann wieder zur Finissage am Sonntag, 3. Oktober 2021, 12.30 bis 14 Uhr.

