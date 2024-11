21.11.2024 - Erneute Vollsperrung der Weberstraße: Deutsche Bahn führt Arbeiten an Bahnbrücke durch

Die Deutsche Bahn führt notwendige Arbeiten an der Bahnbrücke über die Weberstraße durch. In Folge kommt es am Samstag, den 30.11.2024 sowie im Zeitraum zwischen dem 19.12. und 23.12.2024 zu einer erneuten Vollsperrung der Weberstraße.





Während dieser Zeit werden die Gehwege am Bauwerk montiert, was eine Sperrung der Weberstraße erforderlich macht. Die bisherige Bahnbrücke musste aufgrund ihres Alters einem Neubau weichen, der in den vergangenen Monaten im Auftrag der Deutschen bahn errichtet wurde. Mit der neuen Brücke, einem Stahltrogbauwerk, ist nun der Straßenraum darunter wesentlich vergrößert. Die sogenannte Lichte Weite zwischen den Brückenpfeilern beträgt statt bisher 11 nun ganze 17 Meter Breite.





Umleitungen sind großräumig ausgeschildert und führen über die Jülicher Landstraße stadteinwärts und Bergheimer Straße stadtauswärts.





Die Stadt Neuss bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und empfiehlt, alternative Routen zu nutzen.



___



Weitere Infos auch im Baustellenradar https://baustellenradar-neuss.de/

Nachfragen zur Maßnahme selbst beantwortet die DB AG https://bahnbau-nrw.deutschebahn.com/projekte/brueckenprogramm-neusser-buendel.html