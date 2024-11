21.11.2024 - Orange Days in Neuss

Sie ist das Symbol für Kraft und Widerstand: Die Farbe Orange. In einer weltweiten Aktion setzen die Orange Days ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Zusammen mit der Frauenberatungsstelle, dem Sozialdienst Katholischer Frauen und dem Soroptimisten International Club Neuss beteiligt sich die Stadtverwaltung vom 22. November bis zum 10. Dezember 2024 an der weltweiten Aktion, um sich gegen jede Art von Gewalt an Frauen und Mädchen zu positionieren.

Das Neusser Rathaus wird im Aktionszeitraum orange beflaggt. Zur selben Zeit steht eine orangefarbene Bank vor dem Neusser Rathaus als Zeichen der Solidarität für die von Gewalt betroffenen Frauen. Sie ist eine von insgesamt vier orangen Bänken, die die Stadt Neuss den Initiatoren und Kooperationspartnern gespendet hat. Zur Auftaktveranstaltung der Orange Days am Freitag, 22. November 2024, werden diese Bänke für eine Fotoaktion vor dem Zeughaus ab 15:45 Uhr platziert. Dort kann sich jeder, der mitmachen möchte, im Zeichen der Solidarität fotografieren lassen.

Seit 1999 ruft UN Women auf der ganzen Welt zu den Orange Days auf. Die Zahlen gegen Frauen gerichtete Straftaten sind 2023 in der Bundesrepublik im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Statistisch gesehen wird in Deutschland fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen getötet. 52.330 Frauen und Mädchen wurden 2023 Opfer von Sexualstraftaten. Rund 180.715 wurden Opfer von Häuslicher Gewalt.

Betroffene Frauen finden Hilfsangebote bei der Frauenberatungsstelle Neuss oder über die Nummer des kostenlosen Hilfetelefons unter 116016.