22.03.2024 - Stadtwerke rufen zu Nachhaltigkeitsumfrage auf

Im Rahmen ihres Engagements für Nachhaltigkeit und Transparenz und im Einklang mit den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union sind die Stadtwerke Neuss bestrebt, ihr Handeln an den Bedürfnissen ihrer Stakeholder und den ökologischen, sozialen und Governance-Herausforderungen (ESG) auszurichten. Meinungen und Einschätzungen unterschiedlicher

„Stakeholder“ haben dabei eine hohe Bedeutung. Sie ermöglichen es, Prioritäten zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur für die Stadtwerke Neuss, sondern für die gesamte Gesellschaft einen Mehrwert schaffen sollen. Aus diesem Grund laden die Stadtwerke Neuss ihre Kundinnen und Kunden ein, an einer ESG-Umfrage teilzunehmen. Ziel der Umfrage ist es, ein umfassendes Verständnis darüber zu erlangen, welche ESG-Themen für die Stakeholder wesentlich sind. Hierzu gehören Themen wie Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung.

Die Teilnahme an der anonymen Umfrage erfolgt online und dauert rund 20 Minuten. Am Ende der Umfrage müssen die Teilnehmenden die für sie zutreffende Kategorie auswählen. Hierbei sind Mehrfachnennungen möglich. Die Umfrage endet am 9. April 2024. Im Jahr 2026 werden die Stadtwerke Neuss erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.