22.07.2024 - Kindertheaterreihe - Lila Lindwurm mit „Gib Zucker!“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder von drei bis vier Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu „Gib Zucker!“ ein. Lila Lindwurm führt das Stück am Samstag, 27. Juli 2024, 15 Uhr, vor der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss, auf.

Das bewährte und beliebte Lila Lindwurm Mitmachkonzept ist im neuesten Programm gepaart mit Informationen zum Thema Ernährung. Der Astronaut Glux (Anders Orth) vom Planeten Glucos muss mit seinem Raumschiff wegen Kraftstoffmangels auf der Erde notlanden. Da sein Raumschiff mit Zucker fliegt, begibt er sich auf die Suche nach seinem Treibstoff. Auf unaufdringliche Weise lernen die Kinder so, in welchen Lebensmitteln Zucker ist, und sie können dem Außerirdischen Glux noch so einiges vom Leben auf der Erde beibringen.

Das in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf entstandene Programm ist eine gesunde Mischung aus Ernährungsberatung und Kinderliedermitmachtheater. Natürlich mit viel Bewegung und Musik.

Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Inneren des Geschwister-Scholl-Hauses statt. Für weitergehende Fragen steht die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.