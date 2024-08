22.08.2024 - Neue LED-Displays an der Immobilie Am Konvent

Bald werden Passanten und Besucher der Innenstadt noch besser über aktuelle Entwicklungen informiert. Zwei großformatige LED-Displays mit einer beeindruckenden Größe von jeweils 4 x 2,50 Metern werden an der Fassade des früheren Kaufhofs angebracht. Diese neuen Informationsquellen sollen einerseits den künftigen Bau-Fortschritt zum Umbau und Nutzung der Immobilie Am Konvent zeigen und visualisieren. Andererseits soll über anstehende städtische Veranstaltungen und wichtige Ereignisse in der Stadt informiert werden.

Erste vorbereitende Arbeiten an der Fassade sowie notwendige Verankerungen werden ab Mittwoch, 21. August, durchgeführt. Die LED-Walls werden derzeit auf eine Stahl und Aluminium-Konstruktion montiert, so dass sie dann recht schnell an der Außenfassade zur Oberstraße und zu Am Konvent hin montiert werden können.

Die Installation dieser modernen und dynamischen LED-Displays stellt einen weiteren Schritt in Richtung einer transparenteren, digitalen und bürgernahen Kommunikation dar. Durch die zentrale Lage der Projektionsflächen an der Immobilie werden möglichst viele Menschen erreicht, die sich nun über die künftigen und laufenden Projekte sowie städtischen Events auf dem neuesten Stand halten können. So sind auch künstlerisch visuelle Motive unter dem Titel „Kunst am Bau“ in Planung.

„Mit den neuen LED-Displays setzen wir auf moderne Technik, um die Bevölkerung noch besser zu informieren. Hier können Bilder und Videos projiziert werden. Unser Ziel ist es, den Fortschritt des Bauprojekts transparent zu machen und gleichzeitig auf das vielfältige kulturelle Angebot unserer Stadt hinzuweisen“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.

Die Neusser Bau und Immobilienmanagement GmbH als städtische Tochter freut sich, schnell die Fassade der Immobilie Am Konvent durch diese Initiative aufzuwerten und einen weiteren Mehrwert für die Bürger zu schaffen, damit alle Interessierten sich stets aktuell über wichtige Entwicklungen visuell informieren können.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.