22.11.2024 - Abbruch des Bunkers an der Ecke Josefstraße/Further Straße

Voraussichtlich ab dem 25. November 2024 beginnen die Abbrucharbeiten am Bunker an der Ecke Josefstraße/Further Straße. Die Arbeiten werden laut dem durchführenden Abruchunternehmen ca. drei Wochen in Anspruch nehmen. In diesem Zeitraum kann es zu Lärm- und Staubbelästigungen kommen.

Der Abbruch erfolgt, um das Grundstück für eine zukünftige städtebauliche Entwicklung freizumachen. Die Stadt Neuss bittet insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die unvermeidbaren Unannehmlichkeiten während der Bauphase.