22.11.2024 - Gang durch den Advent in der Stadtbibliothek

Gang durch den Advent – so heißt eine Veranstaltungsreihe mit über 30jähriger Tradition, die pünktlich zum ersten Advent am Sonntag, 1. Dezember 2024, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, eröffnet wird. Hier lesen und musizieren Kinder: Gewinner*innen des Lesewettbewerbs des Fördervereins der Stadtbibliothek sorgen für literarische Adventsstimmung. Es musizieren Schüler*innen der Musikschule der Stadt Neuss. Unter anderem singt der Kinderchor unter Leitung von Lena Jaekel. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von Stadtbibliothek, Musikschule und der Fördervereine der beiden Einrichtungen und ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Der Eintritt ist frei.