23.01.2020 - Onleihe-Sprechstunde in der Stadtbibliothek

... findet die erste Onleihe-Sprechstunde des Jahres in der Neusser Stadtbibliothek statt. Die digitale Bibliothek “Onleihe” bietet eBooks, Zeitschriften und Hörbücher, die alle bequem von zu Hause ausgeliehen werden können. Wie man sich für die Onleihe anmeldet, nach Angeboten sucht und wie die verschiedenen Medien auf das eigene Gerät wie eBook-Reader, Tablet oder Smartphone gelangen, erfährt man in dieser Informationsveranstaltung. Außerdem gibt das Team der Stadtbibliothek Hilfestellung bei individuellen Fragen rund um das Thema eBook und eMedien. Die Sprechstunde ist kostenlos, eine Anmeldung unter 02131/904242 oder per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de ist erforderlich.