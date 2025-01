23.01.2025 - Kostenloser Infoabend zur Existenzgründung

Am Montag, 27. Januar, findet der nächste Informationsabend zum Thema Existenzgründung statt. Vier Expert*innen geben wichtige Hinweise für den Weg in die Selbstständigkeit. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Neuss, Rathaus, Markt 2. Die kostenfreie Veranstaltung wird in einer Kooperation zwischen der IHK Mittlerer Niederrhein, den Wirtschaftsjunioren Neuss e. V. und der Wirtschaftsförderung der Stadt Neuss durchgeführt.

Während der ca. zweistündigen Veranstaltung erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zu den Themen Fördermittel, Finanzierung, Unternehmensformen und Steuern sowie Versicherung und Haftung. Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Informationsheft zum Thema „Existenzgründung/Selbstständigkeit“ an die Teilnehmenden versendet.

Anmeldungen sind per E-Mail (wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de) oder telefonisch unter 02131 903112 möglich.