23.01.2025 - Vivaldis vier Jahreszeiten im RomaNEum

Mario Di Nonno als Solist und ein Streichorchester aus Dozentinnen und Dozenten der Musikschule Neuss präsentieren am Samstag, 25. Januar 2025, um 17 mit Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ eines der meistgespielten Werke der Musikgeschichte im RomaNEum Neuss. Der Eintritt ist frei.



Mario Di Nonno ist ebenfalls Dozent für Geige an der Musikschule der Stadt Neuss und als Geiger mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem mit einem 1. Preis beim internationalen Wettbewerb "Città di Monopoli", einem 2. Preis beim internationalen Viotti Vercelli Wettbewerb in Italien, sowie einem 2. Preis beim internationalen Wettbewerb "Michelangelo Abbado". Außerdem ist er aufgrund seiner vielfaltigen Aktivitäten mit dem “Gina Rosso” Preis in Turin ausgezeichnet. Dieser Preis wird italienischen Musikern zugesprochen, die sich vor allem im Ausland künstlerisch ausgezeichnet haben.

Vivaldis Jahreszeiten verzaubern auch 300 Jahre nach der Uraufführung als Meisterwerk, das die Schönheit und Vielfalt des Jahreskreises in klangvolle Erlebnisse verwandelt und in allen Konzertsälen der Welt regelmäßig zu Gast ist. Die Jahreszeiten sind eine musikalische Reise durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter, voller lebendiger Emotionen und eindrucksvoller Melodien. Ein Fest für die Ohren und alle Sinne.