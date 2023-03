23.03.2023 - Naturkundliche Exkursion ins Norfbachwäldchen

Am Mittwoch, 12. April 2023., lädt die VHS von 15 bis 18 Uhr zu einem Spaziergang durch die Natur mit der Biologin Dr. Regina Thebud-Lassak ein. Diesmal steht die artenreiche Vegetation in einem zivilisationsnahen Laubwald zur Erkundung an. Hier kann man einen größeren Bestand des wohl beliebtesten Wildgemüses - den Bärlauch – antreffen. Ferner ist das Wäldchen reich an Frühlingsblühern, die ihre Erneuerungsknospen dicht unter der Erdoberfläche haben und bei den ersten Sonnenstrahlen und noch unbelaubten Bäumen austreiben.

Eine Anmeldung über die Website der VHS ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 16,80 €.