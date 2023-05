23.05.2023 - STADTRADELN startet am 26. Mai 2023

Beim Stadtradeln können Fahrradbegeisterte auch in diesem Jahr wieder Kilometer sammeln und so nicht nur etwas für das Klima tun, sondern auch attraktive Preise gewinnen. Der Aktionszeitraum geht von Freitag, 26. Mai 2023, bis Donnerstag, 15. Juni 2023. Mitmachen können alle, die in Neuss wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Die Anmeldung zum Stadtradeln ist unter www.stadtradeln.de/neuss möglich.

Über diesen Link können die Teilnehmenden während des Stadtradelns auch ihre gesammelten Kilometer eintragen. Alternativ steht dafür auch die Stadtradeln-App zur Verfügung.

Ziel des Stadtradeln ist es, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen, egal ob beruflich oder in der Freizeit, und so CO2 einzusparen. „So viele Teilnehmende wie 2022 hatten wir noch nie beim Stadtradeln in Neuss. Ich hoffe, dass wir diesen Erfolg in diesem Jahr noch toppen und uns dann gemeinsam über ein gutes Ergebnis für den Klimaschutz freuen können“, zeigt sich der Beigeordnete für Umwelt, Klima und Sport, Dr. Matthias Welpmann, optimistisch. Im vergangenen Jahr haben 1.910 Radelnde für Neuss in die Pedale getreten. Gemeinsam legten sie 354.533 Kilometer zurück und haben so den Ausstoß von 50 Tonnen CO2 vermieden.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (v.l. Christian Unbehaun, Leiter des Amtes für Stadtplanung; Dahlia Busch, Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss, Silke Schürmann, Stadtradel-Start 2023; Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter für Umwelt, Klima und Sport; Silke Höfle, Koordinatorin Neusser Stadtradeln 2023)