23.06.2023 - Botanischer Garten wird weiter ausgebaut

Der Entwurf für den dritten und damit letzten Bauabschnitt zum Ausbau des Botanischen Gartens wurde Anfang Juni in einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt. Etwa 35 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit, sich die Entwurfsplanung erläutern zu lassen. Sie stellten außerdem Fragen an die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom städtischen Referat für Grünflächenplanung und brachten eigene Ideen und Gestaltungsvorschläge ein. „Wir haben von den Anwesenden viele wertvolle Hinweise erhalten, die wir nun in die Planung einfließen lassen“, zeigt sich der zuständige Beigeordnete Dr. Matthias Welpmann zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Zu einzelnen Aspekten wie beispielweise zur Bepflanzung soll es weitere Abstimmungen geben, die über die Vorstände des Vereins „Freunde und Förderer des Botanischen Gartens“ sowie der Initiative „Transition Town Neuss, Urban Gardening“ laufen sollen. „Beide Vereine sind für uns bei diesem Projekt wichtige Partner, mit denen wir seit Jahren eine gute Zusammenarbeit pflegen“, betont Dr. Welpmann.

Während der Veranstaltung wurde auch darüber diskutiert, wo genau sich der Urban-Gardening-Bereich und der etwa 100 Quadratmeter große Spielbereich befinden sollen. Ein weiterer Teil des Botanischen Gartens wird den Neusser Partnerstädten gewidmet und typische Pflanzen für die jeweiligen Städte beziehungsweise Regionen zeigen.

Aktuell werden zwei Gewächshäuser, das Langhaus einschließlich der Grundmauern sowie das Kalthaus, abgerissen und entsorgt, was im Herbst dieses Jahres beendet werden soll. Das Hochglas-Gewächshaus im Eckbereich Weingart-/Körnerstraße bleibt erhalten.

Ebenfalls im Herbst wird die vertiefende Detailplanung zum Ausbau des botanischen Gartens abgeschlossen. Der Ausbau könnte dann im ersten Quartal 2024 beginnen, damit der ausgebaute Botanische Garten ab dem Sommer 2024 von Besucherinnen und Besuchern genutzt werden kann.