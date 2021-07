23.07.2021 - Wunschstadt und Graffiti-Kurs

In zwei Ferien-Angeboten der Alten Post sind noch wenige Plätze frei! Beim Workshop „Wunschstadt“ bauen Kinder in einer großen Sandkiste eine Modellstadt aus Ton und Naturmaterialen auf dem Vorplatz der Alten Post. Die jungen Stadtplaner und –planerinnen sind von Montag bis Freitag, 2. bis 6. August 2021, zehn bis 16 Uhr, aktiv. Dank der Unterstützung durch den Förderverein der Alten Post beträgt die Teilnahmegebühr nur 40 Euro.

Eine Einführung in Technik und Gestaltung der Graffiti-Malerei gibt der auch international bekannten Künstler Kj263 von Freitag bis Samstag, 6. bis 8. August 2021, Jugendlichen ab zwölf Jahren sowie Erwachsenen ebenfalls vor der Alten Post. Der Kurs findet freitags von 18 bis 20.15 Uhr sowie samstags und sonntags von 10.30 bis 14.30 Uhr statt. Teilnahmegebühr beträgt bis 27 Jahre 64 Euro, danach 78 Euro.

Anmeldung für beide Angebote sind online unter www.altepost.de oder telefonisch unter 0211/904122 möglich.

(Stand: 23.07.2021/Spa)

