23.09.2021 - Makerspace - Kreativ werden in der Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Neuss hat mit dem „Makerspace“ einen neuen Bereich eingerichtet, in dem die Entwicklung und Umsetzung von kreativen Ideen im Vordergrund steht. Am Samstag, 2. Oktober 2021, wird die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur, Dr. Christiane Zangs, gemeinsam mit Bibliotheksleiterin Claudia Büchel und der Verantwortlichen Birgit Wolf-Bartz die neu gestalteten Räumlichkeiten offiziell eröffnen.

Alle Interessierten sind von 14 bis 17 Uhr eingeladen, den neuen Bereich persönlich kennenzulernen, dessen Wände und Schränke von der Neusser Künstlerin Claudia Ehrentraut passend gestaltet wurden. Hierzu hat die Stadtbibliothek ein abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß geplant: Um 14.15 Uhr bietet Bibliotheksmitarbeiterin Ingrid Schellkes eine Führung durch die Kinderbibliothek mit den Schwerpunkten MINT-Themen, Gesellschaftsspiele und Themenkoffer an. Von 14 bis 16 Uhr führen Kinderbibliothekarin Elisabeth Loschinski und die Makerspace-Verantwortliche Birgit Wolf-Bartz in die Welt der kleinen und großen Roboter ein. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist ohne Anmeldung möglich.

Von 14.30 bis 15.15 Uhr gestaltet Christine Vogel mit Familien Schnuffelkissen für Haustiere und von 15.30 bis 16.15 Uhr gibt Jörg Schmitz eine familiengerechte Einführung in den 3D-Druck. Für beide Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Bibliothekswebsite unter www.stadtbibliothek-neuss.de erwünscht.

Die Kosten zur Einrichtung des neuen Makerspaces und zur Anschaffung der Maschinen und des Materials betrugen rund 60.000 Euro und wurden mit 60 Prozent durch Bibliotheksfördermittel des Landes NRW unterstützt. Die geplanten Aktionen decken die Themenfelder „Technische Angebote und Digitalisierung“, „Do-it-yourself“, „Gaming“, „Programmierung und Coding“ und „Urban Gardening“ ab und werden entweder vom Bibliothekspersonal selbst oder anderen Interessierten durchgeführt.

Bildunterzeile: Das Logo und die Illustrationen im neuen Bereich „Makerspace“ gestaltete die Neusser Künstlerin Claudia Ehrentraut.