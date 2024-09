23.09.2024 - Interkulturelle Woche - Filmabend und Gespräch

Im Rahmen der Interkulturellen Woche sind Interesierte zu einem Filmabend mit Gespräch am Dienstag, 24. September 2024, ins Hitch Kino, Oberstraße 95, eingeladen. Gezeigt wird das Drama „Ellbogen“, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Fatma Aydemir, das von der Selbstfindung einer jungen Deutschtürkin in Berlin und Istanbul erzählt. Die internationale Koproduktion zwischen Deutschland, der Türkei und Frankreich wurde Mitte Februar 2024 bei der 74. Berlinale uraufgeführt.

Zur Filmvorführung wird Jamilah Bagdach anwesend sein, die in dem Film „Ellbogen“ die Rolle der Elma spielt. Einlass und Get together ist um 18 Uhr, das Gespräch findet um 18.30 Uhr vor der Filmvorführung um 19 Uhr statt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmendenzahl ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an edona.tahiri@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 90-5753.