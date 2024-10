23.10.2024 - Barrierefreier Umbau Haltestellen „Humboldtstraße“ beginnt

Das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss startet am Montag, 28. Oktober 2024, mit dem barrierefreien Umbau der Haltestellen „Humboldtstraße“ auf der Kölner Straße in Gnadental. Zusammen mit dem Haltestellenumbau werden auch die im Knotenpunkt vorhandenen und mit Lichtsignalanlagen gesicherten Querungsstellen barrierefrei ausgebaut.



Begonnen wird am 28.10.2024 mit der Bushaltestelle "Humboldtstraße" stadtauswärts. Aufgrund der notwendigen Baustelleneinrichtung wird der Verkehr bereits ab Donnerstag, 24. Oktober 2024, mit einer Lichtsignalanlage einspurig an der Baumaßnahme auf der Kölner Straße vorbeigeführt. Fußgänger*innen werden ebenfalls sicher an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Baumaßnahme befindet sich im Bereich des ehemaligen römischen Lagers Novaesium, sodass der Bodeneingriff archäologisch begleitet werden muss. Die Baumaßnahme soll vorbehaltlich der archäologischen Begleitung voraussichtlich bis Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Da die Haltestellen "Humboldtstraße" für den Zeitraum der Bauarbeiten nicht mehr angefahren werden können, werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Parallel zu der Baumaßnahme auf der Kölner Straße werden die Restarbeiten der Kanal-und Straßenbaumaßnahme "Grüner Weg" im südlichen Einmündungsbereich vom Grünen Weg in die Kölner Straße durchgeführt. Diese werden voraussichtlich Ende November 2024 abgeschlossen sein.

Alle Informationen zu den aktuellen Baumaßnahmen finden sich auch online unter www.baustellenradar-neuss.de.