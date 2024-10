23.10.2024 - Kindertheater: Wir warten aufs Christkind

Rund ums vorweihnachtliche Puppentheater dreht sich die Veranstaltungsreihe „Wir warten aufs Christkind“. Das Kulturamt präsentiert in diesem Format insgesamt vier Programme für drei- und vierjährige Kinder im urig-gemütlichen Kulturkeller, Oberstraße 17 in 41460 Neuss: Am Donnerstag, 28. November 2024, kommen „Omma und Bello“ vom Theater Blaues Haus nach Neuss. Die Geschichte „Rosa-Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“ wird am Dienstag, 3. Dezember 2024, vom Seifenblasen Figurentheater auf die Bühne gebracht und alle können sich schon auf Mittwoch, 4. Dezember 2024, freuen, dann werden die Piccolo Puppenspiele mit „Der kleine Bär sucht den Weihnachtsstern“ weihnachtliche Stimmung bescheren. Schließlich kommt „Tomte Tummetott“ nach dem Gedicht von Voktor Rydberg und dem bekannten Bilderbuch von Astrid Lindgren in den Kulturkeller. Gespielt wird das Stück vom theater rosenfisch am Donnerstag, 5. Dezember 2024.

Tickets sind ab Montag, 28. Oktober 2024, 10 Uhr online unter kulturamt-neuss.de bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

WIR WARTEN AUFS CHRISTKIND

im Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss

Theater Blaues Haus

Omma und Bello

Donnerstag, 28. November 2024 I 11Uhr & 14 Uhr

Dauer etwa 30 Minuten

ab 3 Jahren

Seifenblasen Figurentheater

Rosa-Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen

Dienstag 3. Dezember 2024 I 11 Uhr & 14 Uhr

Dauer etwa 45 Minuten

ab 3 Jahren

Piccolo Puppenspiele

Der kleine Bär sucht den Weihnachtsstern

Mittwoch 4. Dezember 2024 I 11 Uhr & 14 Uhr

Dauer etwa 40 Minuten

ab 3 Jahren

theater rosenfisch

Tomte Tummetott

nach dem Gedicht von Viktor Rydberg und dem Bilderbuch von Astrid Lindgren

Donnerstag 5. Dezember 2024 I 11 Uhr & 14 Uhr

Dauer etwa 45 Minuten

ab 4 Jahren