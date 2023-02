24.02.2023 - Seifenblasen-Figurentheater: Olifant fährt Eisenbahn

Mit einer Programmänderung kommt das Seifenblasen-Figurentheater nach Neuss. Statt „Henriette und die Wunderkörner“ zeigt das Figurentheater das bereits ausverkaufte Stück „Olifant fährt Eisenbahn“ nach einer Idee des Poppentheater Hans Schoen / Niederlande. Das Kulturamt der Stadt Neuss präsentiert das Theaterstück für Kinder ab drei Jahren in der Kindertheaterreihe „Wundertüte“ im Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss am Sonntag, 5. März 2023, um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

Olifant möchte gerne seine Oma besuchen, doch – oh Schreck – der Zug ist bereits abgefahren. Da kann nur noch der freundliche Stationsvorsteher Christian helfen. Eine große Kiste wird zur Lokomotive und die Fahrt kann beginnen. Unterwegs treffen sie auf den Papagei, den Marienkäfer und den Schneemann. Jeder baut am Zug und alle fahren mit! Und als sie bei der Oma eintreffen – so viel sei verraten – gibt es für alle Kinder eine kleine Überraschung. Gespielt wird das Stück von Christian Schweiger vom Seifenblasen-Figurentheater; es dauert 45 Minuten.

Die Veranstaltungen sind bereits ausverkauft!

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Sonntag, 5. März 2023

11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

Kulturkeller

Oberstraße 17

41460 Neuss

Seifenblasen-Figurentheater

Olifant fährt Eisenbahn

Eine turbulente Reisegeschichte zum Mitsingen und einer Prise Zauberei für Kinder ab drei Jahren. Nach einer Idee des Poppentheater Hans Schoen / Niederlande.

Die „Wundertüte“ ist eine Kindertheaterreihe des Kulturamtes der Stadt Neuss und richtet sich an Kinder im Alter von etwa vier bis acht Jahren. Die Veranstaltungen finden jeweils sonntags um 11, 14 und 16 Uhr im Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss statt. Dort zeigen Theaterleute, Marionetten- und Puppenspieler*innen Geschichten, die zum Staunen und Mitspielen einladen.

