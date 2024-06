24.06.2024 - VHS-Vortrag - Was Populisten wollen

In vielen Ländern der westlichen Welt haben populistische Strategien bei politischen Parteien und Führungsfiguren immer mehr Erfolg. Zu einem Vortrag über die akutelle Thematik lädt die Volkshochschule am Donnerstag, 27. Juni 2024, um 18.30 Uhr ein. Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky nimmt insbesondere den rechtsradikalen Populismus in den Fokus, wie bei Giorgia Meloni in Italien, Donald Trump in den USA, Herbert Kickl in Österreich und der AfD in Deutschland. Angesichts des „Superwahljahrs“ 2024 mit Europawahlen und Landtagswahlen in Deutschland und der Präsidentschaftswahl in den USA möchte Lewandowsky Ursachen und Gegenstrategien diskutieren.

Eine Anmeldung zu dem entgeltfreien Vortrag ist nicht erforderlich.