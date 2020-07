24.07.2020 - Ferienspaß im Museum – Ab in die Zeitmaschine

Der Archäologe Jost Auler geht am Donnerstag, 6. August 2020, gleich zweimal mit Kindern ab zehn Jahren auf eine spannende Zeitreise im Clemens Sels Museum Neuss. Die Veranstaltungen finden jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt.

Um Tausende von Jahren in die Vergangenheit zu reisen, braucht es viel Mut. Mit einem Archäologen und Historiker geht es in die Zeitmaschine, um die Steinzeit, die Keltenzeit, die Römerzeit und das Mittelalter zu erkunden. Auf der Zeitreise spüren die Kinder den Unterschieden nach, die es in der Kleidung, bei den Waffen und in der Ernährung gegeben hat. Wie war es damals? Wie ist es heute?

Die Teilnahmegebühr pro Kind beträgt fünf Euro inklusive des Eintritts und Material, die Teilnehmerzahl pro Veranstaltung ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 31. Juli 2020, per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist zwingend erforderlich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.