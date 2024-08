24.08.2024 - Bauphase für die Landesgartenschau startet nach dem Neusser Bürger-Schützenfest

Noch gut 600 Tage sind es bis zur Landesgartenschau in Neuss. Bis dahin finden große Umgestaltungsmaßnahmen statt, die die ehemalige Rennbahn in einen Bürgerpark für Alle verwandeln. Während der Bauphase wird das Gelände aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich sein, schon ab Freitag, 28. August 2024, wird ein Bauzaun um den Rennbahnpark einschließlich der Parkplatzflächen aufgestellt. Die Nutzung des Parks für Besucherinnen und Besucher ist in den nächsten 18 Monaten nicht mehr möglich.

Die Landesgartenschau Neuss 2026 GmbH wird ab Herbst Baustellenführungen anbieten und kündigt diese frühzeitig auf ihrer Website www.landesgartenschau-neuss.de an. Aktuelle Meldungen zum Fortschritt der Bauarbeiten finden sich ebenfalls auf dieser Seite im Bereich „LAGA2026-Baustellen-Ticker“.