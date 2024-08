24.08.2024 - Vortrag zum Thema Einsamkeit

Die Seniorenbeauftragte der Stadt Neuss, das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz und das Familienforum Edith Stein laden interessierte Bürger*innen, Ehrenamtliche und Fachkräfte ein, einem Vortrag zum Thema Einsamkeit zu folgen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. September, von 15 bis 17 Uhr in den Räumen des Familienforum Edith Stein (Schwannstraße 11) statt. Die vorherige Anmeldung ist notwendig und möglich auf https://programm.familienforum-neuss.de/, per E-Mail an anmeldung@familienforum-neuss.de oder telefonisch unter 02131 7179800.

Dr. Janosch Schobin vom KOMPETENZNETZ EINSAMKEIT gibt in einem Vortrag einen Einblick zu Ursachen und Folgen von Einsamkeit. Anschließend besteht die Möglichkeit, bestehende Angebote in der Stadt Neuss kennen zu lernen, sich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Gefühl der Einsamkeit beeinflusst das Leben von Millionen Menschen und erhöht nachweislich das Risiko physisch und/oder psychisch zu erkranken. Auch kann es sich negativ auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auswirken.