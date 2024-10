24.10.2024 - Spielgruppe der Familien- und Erziehungsberatungsstelle

Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Stadt Neuss bietet Kindern im Alter von 7 bis 10 Jahren die Möglichkeit, sich in einer Spielgruppe auszuprobieren. Hier können Kinder sich selbst und andere besser kennenlernen und auch neue Freundschaften knüpfen. In der Spielgruppe wird gemeinsam gespielt, gesungen, gemalt und gelacht. Kindern bietet sie ein Trainingsfeld, um zu lernen sich an Regeln zu halten, sich einzubringen und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Das Angebot ist kostenlos und findet jeden Mittwoch von 15.30 bis 17 Uhr auf der Oberstraße 97 (Eingang Hymngasse) statt.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter der Rufnummer: 02131 90-5181 oder per Mail unter erziehungsberatung@stadt.neuss.de