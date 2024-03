25.03.2024 - Keine Mitnahme von E-Tretrollern in Stadtwerkebussen ab 1. April

Wie viele andere Verkehrsunternehmen folgen die Stadtwerke Neuss der Empfehlung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und untersagen die Mitnahme von E-Tretrollern in ihren Bussen ab dem 1. April 2024. Hintergrund sind aktuelle Erkenntnisse des VDV, der auf die möglichen Gefahren durch Akku-Brände bei E-Tretrollern hinweist.

Die Brandgefahr bei Lithium-Ionen-Akkus in E-Tretrollern ist demnach deutlich höher als bei anderen E-Fahrzeugen. Das liege an den niedrigen Sicherheitsstandards der verbauten Akkus. Dadurch können explosionsartige Brände entstehen, die sehr schnell gesundheitsschädliche Rauchgase im gesamten Bus freisetzen. „Uns ist bewusst, dass manche unserer Fahrgäste ihre E-Tretroller gerne im Bus mitnehmen, um damit ab der Aus-stiegshaltestelle die restliche Wegstrecke umweltfreundlich zurücklegen zu können“, so Marco von Wirth, Abteilungsleiter Fahrbetrieb. „Wir bitten um Verständnis, dass wir im Sinne aller Fahrgäste hier jedoch eine konsequente Entscheidung treffen mussten. Eine unverzügliche Evakuierung des gesamten Busses ist vielleicht nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit sofort möglich. Sicherheit und Gesundheit unserer Fahrgäste und Fahrer müssen aber jederzeit im Vordergrund stehen.“

Nach mehreren Vorfällen mit brennenden E-Tretrollern im europäischen Ausland hatte sich der VDV-Betriebsausschuss mit der Frage der Sicherheit in Fahrzeugen und Einrichtungen des Öffentlichen Nahverkehrs beschäftigt. Grundlage der Neueinschätzung sind zwei Gutachten des unabhängigen Gutachters STUVAtec (Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen mbH). Von dem Verbot nicht betroffen sind E-Bikes (Pedelecs), Elektro-Rollstühle und so genannte E-Seniorenmobile. Sie erfüllen laut der Gutachten bereits deutlich höhere normative Anforderungen an die Sicherheit der verbauten Batterien. Alle Informationen stehen auch im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.