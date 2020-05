25.05.2020 - Ladies‘ Night mal anders

Besondere Zeiten verlangen besondere Formate, das gilt auch für die diesjährige „Ladies‘ Night“ am Sonntag, 21. Juni 2020, zwölf Uhr. Nachdem der ursprüngliche Termin am 14. März ausfallen musste, zeigt Barbara Ruscher ihr Programm „Ruscher hat Vorfahrt“ passend zum Titel im Autokino auf dem Neusser Kirmesplatz am Derendorfweg. Einlass ist um elf Uhr, Beginn um zwölf Uhr. Die Kabarett-Lady Ruscher hinterfragt scharfzüngig, intelligent, aber charmant den Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft und sie regt sich auf. Über finanziell ausufernde Kindergeburtstage, über Raser, über Gangsta-Rapper oder über Ausmalbücher für Erwachsene. Vor keinem Thema schreckt sie dabei zurück. Barbara Ruscher ist bekannt für ihren Mix aus aktuellem Kabarett, entlarvender Comedy und „brüllend-komischen“ Songs. Ein Piccolo ist im Eintrittspreis von 15 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr inbegriffen – für die Autofahrerinnen gibt es eine alkoholfreie Variante. Die für den 14. März gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Wenigen Restkarten sind bei der Tourist-Info Neuss in den Rathausarkaden oder online unter www.stadtbibliothek-neuss.de erhältlich.

Wer bereits Karten für den Ursprungstermin gekauft hatte und den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann oder möchte, kann die gekauften Karten zurückgeben. Die Karten können ausschließlich dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden: Karten von der Tourist Info Neuss können dort zurückgegeben werden, für online über Eventim gekaufte Karten steht der Kundenservice telefonisch unter 01806/991170 oder per E-Mail an service@eventim-light.de zur Verfügung. Die Stadtbibliothek kann keine Karten erstatten. Organisiert wird die Ladies‘ Night von der Stadtbibliothek Neuss und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten.