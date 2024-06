26.06.2024 - Integrationsförderpreis 2023

Neusser Einwohner*innen, Institutionen, Vereine und Initiativen können ab sofort Vorschläge für potentielle Preisträger*innen des Integrationsförderpreises der Stadt Neuss für das Jahr 2023 einreichen. Mit dem Förderpreis werden ehrenamtlich tätige Personen, Vereine und Gruppen ausgezeichnet, die durch einmalige oder langfristige Aktionen und Projekte einen außergewöhnlichen und nachhaltigen Beitrag zur Integration in der Stadt Neuss geleistet haben. Der jeweils für Leistungen im Vorjahr ausgelobte Preis adressiert vorrangig Verdienste, die vor allem im Zusammenhang der Bewältigung der Erdbebenkatastrophe in der Türkei/Syrien stattfanden.

Die Frist zum Einreichen von Vorschlägen für den Integrationsförderpreis 2023 der Stadt Neuss endet am 21. August 2024.

In der ausführlichen Begründung in schriftlicher Form sind vor allem das besondere Engagement und die Vorbildfunktion der Person, Gruppe oder Initiative darzulegen. Als Zeichen der Anerkennung werden ein Geldpreis und eine Urkunde überreicht. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird hierbei in folgender Staffelung vergeben: 1. Preis 2.500 Euro, 2. Preis 1.500 Euro und 3. Preis 1.000 Euro.

Die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Integrationsausschusses und der Verwaltung, kann in besonders begründeten Fällen eine andere Aufteilung vornehmen. Die Preisübergabe erfolgt durch den Bürgermeister der Stadt Neuss Reiner Breuer im Rahmen einer Feierstunde voraussichtlich im Herbst 2024.

Den Vorschlagsbogen und weitere Informationen sind auf dem Integrationsportal erhältlich oder beim Team für Diversität, Integration und Teilhabe unter den Telefonnummern 02131/90-5753, 02131/90-5752, 02131/90-5751 oder per E-Mail an integration@stadt.neuss.de. Einzureichen sind die Vorschläge schriftlich beim Integrationsamt der Stadt Neuss, Markt 2, 41460 Neuss.