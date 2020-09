25.09.2020 - Großbaustelle Dreikönigenstraße beendet

Die Dreikönigenstraße wird im Laufe diesen Freitags wieder für den Verkehr freigegeben. Damit wurde die Baumaßnahme schneller als ursprünglich geplant fertiggestellt. In den nächsten Monaten werden jetzt noch Bäume gepflanzt und Fahrradständer installiert.

Zuletzt hatte die Kreuzung Jülicher Straße/Schorlemerstraße/Dreikönigenstraße nach den Kanalarbeiten unter Vollsperrung eine neue Fahrbahndecke bekommen. Im Anschluss an die neue Asphaltdeckschicht wurden die Fahrbahnmarkierungen im gesamten Kreuzungsbereich erneuert sowie Arbeiten an den vorhandenen Schächten durchgeführt.



(Stand: 25.09.2020/Fi)