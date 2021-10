25.10.2021 - The Dying Swans Live Experience

Als Zeremonienmeister und Moderator präsentiert Eric Gauthier am Samstag, 13. November 2021, 20 Uhr, mit „The Dying Swans Live Experience“ einen Abend zwischen Tanz, Film und Lecture-Performance, dessen Inhalt von Michel Fokins legendärem Solo Der sterbende Schwan inspiriert ist. Bei den Internationalen Tanzwochen in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25, ist das Original dabei in vielfacher Hinsicht zugegen. Gauthier verbeugt sich vor der Ballettgeschichte – in Form einer dezidiert zeitgenössischen Aneignung. Tickets sind ab sofort über die Karten-Hotline unter 02131/52699999 oder online über www.tanzwochen.de erhältlich (zuzüglich Versandkosten und zwölf Prozent Vorverkaufsgebühr).

Gauthier hat für jedes seiner sechzehn Ensemblemitglieder eine eigene solistische Choreographie in Auftrag gegeben, jeweils mit einer eigenen Originalmusik versehen und das gesamte Resultat wiederum auf äußerst individuelle Weise verfilmen lassen. Am 13. November ist die Bühnenfassung zu sehen, in der ausgewählte Soli des „Dying Swans Project“ entweder live oder als Film gezeigt werden. Überdies senden berühmte Ballerinen wie Polina Semionova und Diana Vishneva ihre filmischen Grüße, in denen sie unter anderem auf die Bedeutung eingehen, die „der sterbende Schwan“ für ihre eigene Karriere gehabt hat. Eric Gauthier selbst verbindet mit seiner Moderation die verschiedenen Ebenen.

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Projekt kam Eric Gauthier im Januar 2021, nachdem sein Ensemble die komplette Frühjahrstournee hatte absagen müssen. Die Premiere folgte am 16. April online auf dem YouTube-Kanal des Theaterhauses Stuttgart.

