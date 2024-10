25.10.2024 - Neue Angebote der VHS Neuss

„Aufstand gegen den Gottesstaat“ - VHS-Vortrag über Iran

Die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur ordnet am Montag, 4. November 2024, um 18.30 Uhr, den zivilen, vor allem von Frauen ausgehenden, Aufstand gegen das iranische Regime in eine Entwicklung ein, die vom Westen bisher kaum bemerkt werde: Nicht nur die iranische Gesellschaft wende sich zunehmend vom Islam ab, sondern auch das Regime selbst. Nationale Größe habe sogar offiziell Vorrang vor dem Koran. Nicht die Mullahs herrschten, sondern Polizei und Militär. Der Beauftragte für Diversität, Integration und Antirassismus und die VHS laden zu dem entgeltfreien und anmeldefreien Vortrag ins RomaNEum ein. Mehr Informationen gibt es online.



Sprachen-Boost gegen November-Blues

Ab dem 6. November 2024 bietet die VHS Neuss mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr einen Japanisch-Kurs im Quirinus-Gymnasium an, für den Vorkenntnisse nicht erforderlich sind. Die Anmeldung ist online möglich.

Samstagsmorgens ab 09.30 Uhr im RomaNEum auf der Brückstrasse startet ab dem 09. November ein Französischkurs mit Muttersprachler Bahram Khaghani. Vorkenntnisse sind hier nicht erforderlich, mehr Informationen und die Anmeldung gibt es auf der Website der VHS.

Business-Englisch hilft im beruflichen Alltag viel: Ab dem 09. November können die Teilnehmenden mit der erfahrenen Trainerin Friederike Kenneke an vier Samstagen, jeweils von 10 bis 13.15 Uhr zügig und nachhaltig lernen. Anmeldung und Details zum Kurs finden sich online.



Steinreich! - Der Kurs. Einführung in die Gesteinskunde in der VHS

Was für einen Stein halte ich da eigentlich in der Hand? Wie ist der Stein entstanden? Aus welchen Mineralen ist er zusammen gesetzt? Wer sich diese Fragen schon gestellt hat, ist richtig in dem Samstagskurs mit Angela Herzberg. Start ist am 09. November 2024, der fünfteilige Kurs dauert jeweils von 10.30 bis 12 Uhr und findet im RomaNEum statt. Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 55,70 Euro. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es online.



VHS-Reihe „Gesichter der Demokratie“ im Gespräch mit Lena Komarova

Sven Lilienström, Gründer der Initiative "Gesichter der Demokratie", erkundet im Gespräch mit Lena Komarova am Dienstag, 12. November 2024, um 19 Uhr Motivation und Perspektiven ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit: Lena Komarova engagiert sich im gemeinnützigen Verein "Neuss hilft e. V.", der humanitäre Hilfe für Verfolgte, Geflüchtete, Vertriebene, Kriegsopfer und Katastrophenopfer leistet.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Mehr Informationen finden sich auf der Website der VHS.



VHS-Kochkurs Südafrika

Am Mittwoch, 13. November 2024, können von 17.30 bis 21.30 Uhr Teilnehmende Einblick in die vielfältigen Einflüsse der Südafrikanischen Küche erhalten. Im RomaNEum werden dem Zeitgeist angepasste, landestypische Gerichte zubereitet, die beim gemeinsamen Essen von südafrikanischem Wein begleitet werden. Das Entgelt beträgt 41,01 Euro. Die Anmeldung erfolgt online.



Funny Neuss - Zeichnen und Malen mit Ink and Watercolor an der VHS

Am Samstag, 16. November 2024, können Teilnehmende von 14 bis 17 Uhr Neuss voller Licht, Leichtigkeit und Humor zeichnen. Im RomaNEum werden sie vor Ort und in Fotografien Neusser Orte studieren und anschließend aus einer liebenswerten Perspektive und mit Charme, zeichnen. Das Entgelt beträgt 27,23 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen finden sich online.



VHS-Sonntagsmatinée zu Picasso

Zu Picasso, dem Malergenie des 20. Jahrhunderts, ist noch lange nicht alles gesagt - beispielsweise in Bezug auf seine Jugendfreundschaft mit dem Maler Francisco Bernareggi und ihre gemeinsame Entdeckung von Goya und El Greco. Picassos Schlüsselwerke der blauen oder rosa Periode oder „Guernica“, das wohl berühmteste Gemälde des 20. Jahrhunderts, zeigen viele neue Aspekte, wenn man einmal genau hinschaut und sie in größere Kontexte einordnet.

Professor Jacobs wird seinen ebenso informativen wie unterhaltsamen Vortrag am Sonntag, 17. November 2024, um 11 Uhr im RomaNEum mit spanischer Musik zu den Bildern bereichern. Der Eintritt beträgt 7 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.



VHS-Vortrag zu Wahlen in Großbritannien

Was bedeutet ein Regierungswechsel zu Labour auf der britischen Insel? Geht wieder mehr Europa? Kommt eine Rückkehr in die EU? Der Vortrag von Michael Tobias am Dienstag, 19. November 2024, ordnet die Situation nach den Wahlen ein und zieht eine erste Bilanz. Der entgeltfreie Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen gibt es auf der Website der VHS.



VHS-Seminar: Einsamkeit - Ein ehrlicher Moment

Am Sonntag, 24. November 2024, können Teilnehmende von 11 bis 14 Uhr gemeinsam über das Thema Einsamkeit nachdenken. Bei dem Seminar im RomaNEum soll dem Gedanken der eigenen Sinnsuche Raum gegeben werden. Neben dem Austausch gibt es viele Tipps und praktische Informationen. Das Entgelt beträgt 24,52 Euro. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen gibt es online.



VHS-Kosmologievortrag

Axel Tillemans lädt am Montag, 25. November 2024, zu einem faszinierenden, leicht verständlichen Vortrag über die unvorstellbaren Phänomene der Schwarzen Löcher ein. Zum Beispiel über das Schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße, das vier-Millionen-mal so schwer ist wie die Sonne. Das Entgelt beträgt 7 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNeum, Brückstraße 1, statt.