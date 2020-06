26.06.2020 - Elternbeiträge erlassen

Eltern in der Stadt Neuss zahlen keine Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020. Den Verzicht auf Elternbeiträge vom 1. Juni bis 31. Juli 2020 hat der Rat der Stadt Neuss in seiner letzten Sitzung unter Berücksichtigung möglichst weiterer Landeserstattungen beschlossen.

Die Landesregierung NRW hat bereits per Erlass verkündet, dass die hälftigen Elternbeiträge für die Monate Juni und Juli 2020 für die Eltern, deren Kinder in der Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege oder OGS betreut werden, erlassen werden. Der Rat der Stadt hat zusätzlich beschlossen, auf die Heranziehung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagesgrundschule gänzlich zu verzichten.

Die Stadt Neuss setzt damit ein Zeichen für Familienfreundlichkeit und Unterstützung der Familien, die in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie ein hohes Maß an Belastungen aushalten und Flexibilität in der Gestaltung ihres Alltages aufbringen mussten.