26.07.2024 - Auf der „Stadtwerke Neuss-Tribüne“ dem Fackelzug und der Königsparade folgen

Als Hauptsponsor begleiten die Stadtwerke Neuss auch dieses Jahr das Neusser Schützenfest. Dieses Jahr verlosen die Stadtwerke wieder 150 Tribünenkarten, hiervon 25 x 2 Karten für den Fackelzug am Schützenfestsamstag und 50 x 2 Karten für die große Königsparade am Schützenfestsonntag. Somit dürfen sich jeweils 75 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner über je 2 Karten auf der großen ,,Stadtwerke- Tribüne‘‘ am Freithof freuen. Teilnehmen am Gewinnspiel können alle Stadtwerke-Energiekunden (Gas, Strom, Fernwärme) sowie die Abo-Kunden Nahverkehr. Die Teilnahme erfolgt online per Gewinnspielformular unter www.stadtwerke-neuss.de/fuerdichfuerneuss-august . Weitere Informationen sind ebenfalls dort zu finden. Das Gewinnspiel endet am 11. August um 23.59 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unmittelbar angeschrieben.

Für Dich. Für Neuss.

Nach dem Jubiläumsjahr veranstalten die Stadtwerke auch 2024 wieder monatliche Aktionen. Zuletzt etwa die E-Bike-Zuschuss-Aktion oder das Durstlöscher-Gewinnspiel. Zudem bemühen sich die Stadtwerke, den Neusserinnen und Neussern stets „persönlich und nah“ zu begegnen. Deswegen sind die Stadtwerke auch dieses Jahr am Schützenfestmontag beim Umzug mit dem Trinkwasserwagen ,,Durstlöscher‘‘ vor Ort und die LED-Wand wird am Eingang des Kirmesplatzes wieder Infotainment rund um das große Neusser Heimat- und Stadtfest bieten.