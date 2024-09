26.09.2024 - Jazzklarinettist Lajos Dudas mit Buchpräsentation in Neuss

Der Jazzklarinettist und Komponist Lajos Dudas kommt nach Neuss, um sein frisch veröffentlichtes Buches “Von Bach zu Atonalität” vorzustellen. Die Präsentation findet multimedial statt: mit Lesung, Talkshow, Audio- und Videoclips. Dudas reist mit seinem Werk gerade durch Europa und war bereits in Budapest und in Wien. Die musikalische Lesung ist am Dienstag, 29. Oktober 2024, um 19.30 Uhr im Romaneum (Brückstraße 1) in Raum E29 zu hören und zu sehen. Abgerundet wird der Abend durch ein Interview mit Lajos Dudas, moderiert von Dagmar Wilgo. Der Eintritt ist frei.

Der international bekannte Dudas sieht seine Lesetournee als Zusammenfassung für seine 65-Jährige Musikkarriere. Neben seinem Wirken als stilistisch unabhängiger, virtuoser Solist, der sich im Rock- und Popbereich ebenso erfrischend bewegt wie im Jazz oder im Bereich der klassischen Musik, hat Dudas auch lange Jahre erfolgreich an der Musikschule der Stadt Neuss unterrichtet. Hier hat er viele junge Talente maßgeblich geprägt und ihnen künstlerisch-musikalische Anregungen gegeben. Als Komponist brachte er vielbeachtete Werke für Orchester, Klarinette und andere Instrumente hervor.





