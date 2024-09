26.09.2024 - VHS-Sonntagsmatinée mit Konzert-Lesung zu Erich Kästner

Die VHS lädt zu einem vergnüglichen Sonntagmorgen mit Ute Büchter-Römer am 29. September 2024 um 11 Uhr ein. Sie wird von der Pianistin Nadja Bulatovic am Klavier begleitet. In der Verknüpfung der Texte und Gedichte Erich Kästners mit den Zyklen "Das Jahr“ von Fanny Hensel, geborene Mendelssohn Bartholdy und „Jahreszeiten“ von Peter Tschaikowsky liegt ein besonderer Reiz für die Zuhörer*innen. Kästners Gedichtzyklus: „Die 13 Monate“ beinhaltet heiter-nachdenkliche Gedanken zu den Jahreszeiten. Die Jahreszeiten waren und sind immer schon Quell der Phantasie viele viele Kompositionen.

Die Veranstaltung findet in der VHS im RomaNeum (Brückstraße 1) statt. Das Entgelt beträgt 7 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich unter https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Konzert-Lesung-zu-Erich-Kaestner/A404300V#inhalt