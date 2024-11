26.11.2024 - Erstes Werk von Léon Spilliaert in Deutschland

Bislang war der belgische Symbolist Léon Spilliaert (1881–1946) in keiner deutschen Sammlung mit einem Werk vertreten. Das von Spilliaert um 1909 geschaffene Bild „Marine nach dem Sturm“ gehörte einst dem mit Spilliaert eng befreundeten Maler Georges-Marie Baltus (1874–1967). Jetzt wird das Bild im Rahmen einer Matinée als erstes Werk Spilliaerts in Deutschland am Sonntag, 8. Dezember 2024, um 11.30 Uhr der Öffentlichkeit feierlich präsentiert.

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz freut sich, gemeinsam mit Kulturdezernentin Ursula Platen im Beisein von Olivier van Rossum, Urenkel von Léon Spilliaert, Claude-Alain Baltus, Enkel von Georges-Marie Baltus, sowie Dr. Anne Adriaens-Pannier, namhafte Spilliaert-Expertin, das Werk in den Räumen des Clemens Sels Museums Neuss vorzustellen.

Dazu lädt das Clemens Sels Museum Neuss herzlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. Im Anschluss gibt es einen Ausklang mit Umtrunk im Foyer.

Um Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41 wird gebeten.