26.11.2024 - Parkhaus Hamtor: Smartes Parksystem wird vom 9. bis 12. Dezember installiert

Das Parkhaus Hamtor kann von Montag, 9. Dezember, bis Donnerstag, 12. Dezember, nicht angefahren werden. Grund dafür ist die Installation eines modernen Parksystems, das künftig die Kennzeichen der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge automatisch erfasst. Während der Modernisierungsarbeiten können Dauerparker auf die drei anderen City Parkhäuser Tranktor, Rheintor oder Niedertor ausweichen.

Einführung eines digitalen Erkennungssystems

Das neue Parksystem erlaubt es, den Parkvorgang effizienter zu gestalten. Fahrzeughalter geben ihr Kennzeichen vor dem Verlassen des Parkhauses am Kassenautomaten ein und bezahlen den fälligen Betrag. Dauerparker müssen gar nichts tun. Beim Verlassen erkennt das System das Kennzeichen automatisch und öffnet die Schranke. Dieses Verfahren soll die Abfertigung beschleunigen, die Nutzerfreundlichkeit und den Parkkomfort erhöhen. „Mit der Einführung des neuen digitalen Parksystems setzt die City Parkhaus GmbH auf eine zukunftsorientierte Lösung im Bereich Parkraumbewirtschaftung“, sagt Geschäftsführer Dirk Reimann.

Weitere Modernisierungen in Planung

Nach der Umrüstung des Parkhauses Hamtor sind auch die City Parkhäuser Niedertor und Rheintor für eine Modernisierung vorgesehen. Die Arbeiten an diesen Standorten sollen im kommenden Jahr erfolgen, um eine schrittweise Einführung des Systems in der Innenstadt zu gewährleisten. So wird sichergestellt, dass stets ausreichend Parkmöglichkeiten verfügbar bleiben.

