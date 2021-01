27.01.2021 - Stadtbibliothek bleibt geschlossen

Auf Grundlage der aktuellsten Corona-Schutzverordnung, die bis zum 14. Februar gültig ist, bleibt die Stadtbibliothek Neuss weiterhin geschlossen. Der Bestell- und Abholservice wird jedoch weiter fortgesetzt. Interessierte können im Online-Katalog der Bibliothek maximal fünf ausleihbare Medien reservieren. Die Abholung ist kontaktfrei im Vorraum der Bibliothek zu den regulären Öffnungszeiten von dienstags bis freitags (9 bis 17 Uhr) und samstags (10 bis 14 Uhr) möglich.

Die Außenrückgabe steht rund um die Uhr zur Verfügung. Zurzeit ausgeliehene Medien werden automatisch bis zum 23. Februar verlängert, so dass keine Versäumnisgebühren anfallen. Die Laufzeit aller gültigen Bibliotheksausweise wird ebenfalls automatisch um 14 Tage verlängert.

Auch die digitalen Services stehen während der Sonderschließzeit uneingeschränkt zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Interessierte, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, können sich unter folgendem Link kostenfrei zu den digitalen Services anmelden: https://stadtbibliothek-neuss.de/anmeldung-fuer-die-onleihe/.

Als weiteren Service bietet die Stadtbibliothek Schülerinnen und Schülern digitale oder telefonische Beratungen zur Facharbeitsrecherche an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek helfen bei der Suche nach geeigneter Literatur und erläutern die Recherche in Bibliothekskatalogen und Online-Datenbanken zum jeweiligen Thema der Facharbeit. Das Angebot kann von nur nach vorheriger Terminvereinbarung genutzt werden. Eine Anmeldung ist über ein entsprechendes Formular auf der Website unter https://stadtbibliothek-neuss.de/angebote-trotz-corona/ möglich.

Für weitere Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr telefonisch unter 02131-904242 und per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de zur Verfügung.

(Stand: 27.01.2021, Kro)