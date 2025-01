27.01.2025 - Interreligiöses Dialogforum setzt Arbeit fort

Das dritte interreligiöse Dialogforum der Stadt Neuss brachte am 20. Januar 2025 im Gartensaal des Clemens Sels Museums Neuss erneut Vertreter*innen verschiedener Glaubensgemeinschaften zusammen. Im Zentrum des Austauschs stand die Stärkung des Netzwerkes zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften sowie die Sammlung von Bedarfen und Ideen für interreligiöse Projekte in Neuss.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Reiner Breuer und den Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus, Deniz Elbir, stellten sich die neue Leiterin des Integrationsamtes, Michèle Wellssow, und ihre Vertreterin Stamatoula Pantiou dem Kreis der Teilnehmenden vor. Im Anschluss leitete der renommierte Referent Reduan Aoulad-Alim mit einem Impulsvortrag thematisch ein. Anhand von Beispielen aus seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter des Projektes „Faire Moschee“ des Forums für Soziale Innovation berichtete er vom Zusammenspiel von Migration, nachhaltiger Entwicklung und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit in der Praxis. In der anschließenden Arbeitsphase entwickelten die Teilnehmenden in interaktiven Workshops erste Projektvorschläge wie Begegnungstage und Aktionen zur Förderung von Toleranz und gegenseitigem Verständnis.

„Es ist ein Novum in Neuss, dass sich so viele Religionsgemeinden an einen Tisch setzen und gemeinsam für ein besseres Miteinander in unserer Stadt arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit künftig in Projekten und gemeinsamen Veranstaltungen des interreligiösen Dialogs in Neuss für alle sichtbar wird“, resümierte Elbir zufrieden.

Das interreligiöse Dialogforum hat das Ziel, die aktive Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften in Neuss zu fördern. Es bietet eine Plattform für Austausch über gesellschaftspolitische Themen und die Entwicklung gemeinsamer Projekte. Im Forum sind Vertreter*innen der evangelischen, katholischen, muslimischen, jüdischen, griechisch-orthodoxen, russisch-orthodoxen, alevitischen, ezidischen, buddhistischen, hinduistischen, Sikh und Ahmadiyya Gemeinden aus Neuss zusammengeschlossen.