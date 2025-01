27.01.2025 - VHS-Reisevortrag Mongolei

In ihrer neuen Multivisionsshow am Dienstag, 4. Februar 2025, im RomaNEum möchten die Globetrotter Annette und Hansi Koepp das Publikum in ihren Bann ziehen: Wo gibt es so etwas noch, dass Mensch und Tier in absoluter Freiheit in der Weite der Natur friedlich miteinander leben? Ganz ohne Strom und fließendes Wasser, ohne Toiletten sowie ohne Computer und Fernseher. Das Nomadentum gilt vielen im Westen als faszinierendes Relikt aus einer anderen Zeit. Doch so manche Verklärung des angeblich so romantischen Nomadenlebens kommt ins Wanken, wenn man miterlebt, wie entbehrungsreich und hart der Alltag der Nomaden ist.

Koepps zeigen in ihrer Multivisionsshow Impressionen von ihrer Reise in das dünn besiedeltste Land der Erde. Imposante Bilder zeigen zum einen die Ursprünglichkeit der Landschaft, doch auch Begegnungen mit den Menschen, die in alten Traditionen verwurzelt leben und doch offen sind für die moderne Welt. Spiritualität, der Nationalstolz der Mongolen sowie die tief unter die Haut gehende Musik stehen inklusiv Hörprobe ebenfalls im Fokus der Präsentation.

Der krönende Abschluss ihrer Reise war das Erleben des Naadamfests, das tief in der Kultur der Mongolen verankert ist und eine große Bedeutung für die Bevölkerung hat. Neben einer aufwendig inszenierten Zeremonie mit Musik, Schauspiel, Tanz und Reitkunst finden zahlreiche Wettbewerbe in den „Mongolischen Spielen“ Pferderennen, Ringen und Bogen- bzw. Knochenschießen statt – unerlässliche Sportarten für mongolische Krieger.

Ungewöhnliche Erlebnisse der Reise, die Koepps auf eigene Faust, begleitet von einem Guide und Fahrer unternommen haben, lassen die Präsentation sehr kurzweilig werden.

Der Vortrag im RomaNEum beginnt um 19.30 Uhr und kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Mongolei-Eine-Reise-in-das-Land-der-Nomaden/B405050V#inhalt

