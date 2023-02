27.02.2023 - Schlüsselübergabe in der Stadtbibliothek

Nach fast 35 Jahren geht der stellvertretende Leiter der Stadtbibliothek Neuss, Dr. Uwe Pauschert, nun in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Mario Rabe, der seit dem 01. Januar 2021 zum Team der Stadtbibliothek gehört.

Nach seinem Studium der Anglistik, Philosophie und Erziehungswissenschaften mit dem 1. Staatsexamen für das Lehramt für die Sekundarstufe I und II an den Universitäten in Münster und Manchester sowie dem anschließenden Referendariat im Bibliothekswesen an der Fachhochschule für Bibliothekswesen in Köln trat Dr. Uwe Pauschert am 1. November 1988 seine erste Stelle in der Stadtbibliothek Neuss als stellvertretender Leiter an. In dieser Position blieb er bis zum Eintritt in den Ruhestand und übernahm als Sachgebietsleiter die Koordination für die Lektorate und die IT-Infrastruktur, nicht nur für die Bibliothek, sondern für das gesamte Dezernat 4. Darüber hinaus war er mit verantwortlich für das Qualitätsmanagement in der Bibliothek und die damit verbundene Zertifizierung nach ISO 9001 sowie die Kundenzufriedenheit.

In die Zeit seines langjährigen Wirkens entwickelte er die Stadtbibliothek zu einer modernen leistungsfähigen Bibliothek weiter. Vor allem die Hardware- und Softwareausstattung, die mehrmalige Erneuerung der Bibliothekssoftware, die Homepage, die Bereitstellung von Datenbanken sowie der digitalen Bibliothek und der Onleihe, W-LAN, OPAC und die Selbstverbuchung, die Außenrückgabe und zuletzt die Einführung der Online-Anmeldung und des e-Payment gehören zum Erbe von Uwe Pauschert.

