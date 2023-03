27.03.2023 - Spatenstich zur Erweiterung des Sportzentrums der TG Neuss

Mit dem ersten Spatenstich begann am Donnerstag, 23. März 2023, die Erweiterung des Sportzentrums der TG Neuss an der Schorlemerstraße. Für die anstehenden Baumaßnahmen werden insgesamt rund 7,7 Millionen Euro investiert. Die Stadt Neuss trägt davon 4,8 Millionen Euro, die TG Neuss 2 Millionen Euro. Das Land NRW steuert über sein Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 900.000 Euro bei.

Die Baumaßnahme besteht aus zwei Teilen. In einem ersten Schritt wird das Verwaltungsgebäude umgebaut und es entsteht ein zusätzlicher Sporttrakt mit einer Turnhalle, Gymnastikräumen, Umkleide- und Sanitärräumen und Außenanlagen. Darüber hinaus wird die bestehende, fast 70 Jahre alten Turnhalle saniert.

Bürgermeister Reiner Breuer, die Vertreter der TG Neuss, des Stadtsportverbandes, der städtischer Dienststellen, des Landes NRW (Detlef Berthold von der Staatskanzlei des Landes NRW und Mitarbeiterin Susanne Brandenburg), der Neusser Politik (Sportausschuss, Fraktionen), der Aufsichtsrat GMNS, Architekt Rainer Hirschel als Generalplaner und die Fachplaner der unterschiedlichen Gewerke feierten den Spatenstich.

Bürgermeister Reiner Breuer betonte beim Spatenstich, dass es sich seitens der Stadt um die größte Sportinvestition in ein Einzelprojekt handele: "Auch in Zeiten der Haushaltskonsolidierung investieren wir weiter in den Erhalt und Ausbau der Lebensqualität unserer Heimatstadt", so Bürgermeister Reiner Breuer.

Die TG Neuss ist der mit Abstand größte Sportverein in Neuss. Mit aktuell rund 5.260 Mitgliedern und einem sehr breiten Angebot mit über 30 Sportarten feiert die TG Neuss in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen und nunmehr auch den Baubeginn ihres seit rund 35 Jahren ersehnten Vereinszentrums. Für unterschiedliche Standorte wurden von Verein und Stadt wiederholt Planungen entworfen und auch in politischen Gremien beraten. In den vergangenen drei Jahren haben die Stadtverwaltung, die TG Neuss und der mit der Planung beauftragte Architekt Rainer Hirschel die Planungen an der Schorlemerstraße weiter vorangetrieben.