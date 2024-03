27.03.2024 - Veranstaltungsabsage: »Romeo und Julia« am 12. Mai 2024 vom Arab-Hebrew Theatre Jaffa entfällt

Die israelisch-palästinensische Theatercompany The Arab-Hebrew Theatre Jaffa kann »Romeo und Julia« ausschließlich am Samstag, 11. Mai 2024, im Rahmen des Shakespeare Festival auf der Bühne des Globe Theater zeigen. Die Vorstellung am Sonntag, 12. Mai 2024, muss leider aufgrund einer veränderten Sicherheitslage in Israel und einer daraus resultierenden früheren Abreise einiger Schauspieler*innen abgesagt werden.

Die Tickets für Sonntag, 12. Mai 2024, sind zur Stornierung freigegeben. Ticketkäufer*innen, die ihre Karten an einer Vorverkaufsstelle erworben haben, können sich an eben diese Vorverkaufsstelle wenden. Dort wird das Ticket storniert. Personen, die das Ticket über einen Webshop oder über die Ticket-Hotline gekauft haben, erhalten eine Nachricht per E-Mail. Dort werden sie über das weitere Vorgehen informiert. Ein Ticketkauf für die verbleibende Vorstellung am Samstag, 11. Mai 2024, um 18 Uhr ist selbstverständlich direkt möglich. Für diese Vorstellung gibt es noch Tickets.

Bei Rückfragen hilft die Ticket-Hotline unter 02131 526 99 99 9 weiter.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (The Arab-Hebrew Theatre Jaffa – „Romeo und Julia“ © David Kaplan).