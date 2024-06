26.06.2024 - Ferienangebot "Spaß im Gras"

Das Jugendamt der Stadt Neuss veranstaltet in Kooperation mit dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal des SKM Neuss e. V. auch in diesem Jahr auf der Bezirkssportanlage an der Erft in Neuss-Grimlinghausen (Kasterstraße 76) das offene Zeltlager „Spaß im Gras“.

Das Angebot für Kinder und Jugendlich im Alter von zwölf und 16 Jahren findet im Rahmen des Neusser Ferienspaßes von Montag bis Freitag, 8. bis 19. Juli 2024, statt. Möglich ist es, für die komplette Zeit oder nur eine Nacht zu zelten oder lediglich an den an den Tagesaktivitäten teilzunehmen. An allen Tagen gibt es vielfältige und wechselnde Sport-, Spiel- und Kreativangebote, die durch weitere ergänzt werden, wie zum Beispiel Wellness, Kistenklettern, Bogenschießen, Gesellschafts- und Rollenspiele. Nach dem gemeinsamen Abendprogramm klingt jeder Tag bei einem schönen Lagerfeuer aus.

Pro Woche können sich bis zu 100 Kinder und Jugendliche anmelden. Die Kosten (inklusive Frühstück und Mittagessen) betragen auch dieses Jahr zwölf Euro pro Tag. Eine Anmeldung für das Zeltlager ist entweder vorab persönlich im Kontakt Erfttal (Bedburgerstraße 57) oder telefonisch unter der Rufnummer 02131/166800 sowie ab dem 26. Juni 2023 ab 14 Uhr direkt vor Ort auf der Bezirkssportanlage möglich. Weitere Informationen hält zudem das Jugendamt der Stadt Neuss unter 02131 90/5193 bereit.

Seit über 20 Jahren bietet „Spaß im Gras“ Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Ferien abwechslungsreich gemeinsam mit alten und neugewonnenen Freundinnen und Freunden zu verbringen. Ein Team von über zwanzig engagierten Betreuerinnen und Betreuer (Hauptamtlerinnen und Hauptamtler der beteiligten Einrichtungen sowie Honorarkräfte) sorgt für das Gelingen des Angebots.

Die Stadt Neuss stellt für das Zeltlager finanzielle Mittel in Höhe von circa 25.000 Euro bereit, davon circa 3.500 Euro für Materialkosten, circa 16.000 für Honorarkosten, circa 3.300 Euro für die Bereitstellung Toilettenwagen & Mietwagen für Transport, circa 1.200 Euro zur Überprüfung der elektrischen Anlage durch den TÜV und circa 1.000 Euro für Sonstiges.

Bedingt durch die die hohe Inflation und die dadurch gestiegenen Preisen für Lebensmittel, Materialien sowie Dienstleistungen, kam es in diesem Jahr zu höheren Ausgaben als im Vorjahr.

Der gelbe Bauwagen des Kontakt Erfttal – seit vielen Jahren gewissermaßen Markenzeichen des Zeltlagers – wurde Anfang des Jahres durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Einrichtungen renoviert, damit dieser auch für viele weitere Jahre als Hauptquartier und Lagermöglichkeit während des Zeltlagers zur Verfügung stehen kann. Das Jugendamt unterstützte die Instandsetzung des Bauwagens mit circa 2.000 Euro.

Unterstützt werden die Organisatorinnen und Organisatoren von der Neusser Bauverein AG, deren Mitarbeitenden für den Transport des Materials zum Veranstaltungsort sorgen. Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima stellt Brennholz für Lagerfeuer zur Verfügung.