27.09.2024 - Preisverleihung des 7. Internationalen Wettbewerbs für Orgel und Gesang der Stadt Neuss

Beim Internationalen Wettbewerb für Orgel und Gesang, der am Dienstag, 24. September 2024, begann und mit dem Finalkonzert am Tag darauf im Quirinus-Münster endete, wurden zwei Duos ausgezeichnet. Nach dem Finalkonzert gingen als Preisträgerinnen eines zweiten Preises in Höhe von 1.500 Euro Sarah Proske, Sopran, und Maja Vollstedt, Orgel, hervor. Dieses Duo durfte auch den Publikumspreis in Empfang nehmen. Ein dritter Preis in Höhe von 1.000 Euro wurde dem Duo Samuel Huhn, Bariton, und Ivan-Bogdan Reincke, Orgel, zugesprochen. Mit Preisen in Höhe von je 500 Euro zur Anerkennung der Teilnahme wurden Lorena Mina Kempf, Sopran, und Manuel Klingenmeier, Orgel, sowie das Duo Gina-Marie Lenzen, Sopran, und Henrik Hasenberg, Orgel, ausgezeichnet.

Der Internationale Wettbewerb für Orgel und Gesang wurde im Rahmen der 61. Kirchenmusikwoche ausgetragen, die unter dem Motto „Bild und Prophet“ steht und noch bis Sonntag, 29. September 2024, in Neuss stattfindet.

Die diesjährige Jury setzte sich zusammen aus:

• Joachim Neugart (Vorsitz), Kantor des Quirinus-Münsters Neuss

• Katja Ulges-Stein, Kantorin der Christuskirche Neuss

• Prof. Mechthild Georg, Hochschule für Musik und Tanz Köln

• Prof. Stefan Palm, Hochschule für Kirchenmusik der Diözese Rottenburg-Stuttgart

• Prof. Gotthold Schwarz, Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Bildunterschrift 1: Die Preisträger*innen (vordere Reihe) und die Jury (hintere Reihe) zusammen mit der Kulturdezernentin Ursula Platen (vordere Reihe, Mitte) und Alexandra Küsters vom Kulturamt (hinten rechts); Bildunterschrift 2: Die Preisträgerinnen Maja Vollstedt und Satah Proske