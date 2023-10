27.10.2023 - Erste „Sportbox“ in Neuss eingeweiht

Das sportliche Angebot in Neuss wächst stetig: Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, hat Bürgermeister Reiner Breuer eine Outdoor-Sportbox mit Sport- und Fitnessgeräten auf der Bezirkssportanlage Uedesheim eröffnet. Das kostenfreie und von festen Zeiten losgelöste Angebot richtet sich an alle Bürger*innen ab 14 Jahren. „Die Sportbox bietet einen sportlichen Mehrwert für Uedesheim und ist für Jedermann – gleich ob Spitzen – oder Breitensportler," so Breuer.

Und der Bürgermeister hatte noch eine gute Nachricht für die Sportler*innen des SV Uedesheim: „In Zukunft soll die Sportbox noch durch eine Calisthenics-Kompaktanlage ergänzt werden. Dort können Sie mit dem eigenen Gewicht an verschiedenen Geräten trainieren. Das wäre wirklich eine tolle Erweiterung für das Sportangebot hier vor Ort."

Die Sportbox beinhaltet unterschiedliche Geräte wie Hanteln, Medizinbälle, Matten, Seile und Bänder in verschiedenen Stärken sowie eine Bluetooth-Musikanlage. Die Sportutensilien können von mehreren Sportler*innen zeitgleich genutzt werden. Der SV Uedesheim als Partner übernimmt die Betreuung der Sportbox. Die Registrierung zur Nutzung der Box erfolgt über die App "Sportbox app and move". Anschließend können Nutzer*innen ein Zeitfenster buchen und die Box mit Hilfe des Smartphones öffnen und schließen.

Förderung im Rahmen des „REStart“-Programms

Neuss ist eine von 150 Kommunen, die durch eine Förderung im Rahmen des „REStart“-Programms des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesinnenministeriums eine Sportbox erhält. Den Förderantrag hatte die Stadt in Kooperation mit dem Stadtsportverband Neuss gestellt, nachdem der Sportausschuss dem zugestimmt hatte. Die Stadt Neuss verfolgt damit weiterhin das Ziel, Sport und Bewegung in Neuss auf vielfältige Weise zu fördern.

Weitere Sportbox in Planung

Die Sportverwaltung prüft zurzeit unter Berücksichtigung der derzeitigen Erfahrungen in Uedesheim den Sportbereich der Freizeitanlage Südpark als möglichen Standort für die Aufstellung einer weiteren Sportbox sowie die Verfügbarkeit von Finanzmitteln dafür.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.