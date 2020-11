27.11.2020 - Lärmschutz für südliche Furth

Stadtverordneter Heinrich Thiel überreichte jetzt Bürgermeister Reiner Breuer eine Unterschriftenliste von Bürgerinnen und Bürgern, die eine Lärmschutzwand nördlich der Bahnstrecke zur südlichen Furth hin fordern.

Breuer betonte bei dem Termin, dass Lärmschutz ein wichtiges Thema sei. Er sagte zu, das Anliegen und die Unterschriftenliste an die Deutsche Bahn (DB) weiterzuleiten und nochmals auf die Interessen der von Lärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger hinzuweisen. Die Deutsche Bahn ist zur regelmäßigen Lärmaktionsplanung verpflichtet, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden. Lärmberechnung und die Lärmaktionsplanung werden durch das Eisenbahnbundesamt durchgeführt. Darüber hinaus ist eine Lärmsanierung auf freiwilliger Basis durch die DB ebenfalls möglich. Bereits vor einigen Jahren wurden im Neusser Stadtgebiet rund sieben Kilometer Lärmschutzwände durch die DB freiwillig saniert beziehungsweise erbaut. Auf Grund erleichterter Sanierungsbedingungen werden sämtliche Strecken auf Neusser Stadtgebiet nachgerechnet. Das Ergebnis dieser Berechnungen liegt der Stadt jedoch noch nicht vor. Sobald dies der Fall sei, werde man sich der Problematik annehmen.

Bei der Übergabe der Liste im Rathaus lobte Thiel das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der südlichen Furth. Anwohner seien auf eigene Initiative tätig geworden und sammelten Unterschriften in ihrer Nachbarschaft. Sie fordern verbesserte Lärmschutzmaßnahmen, um eine deutliche Reduktion des Bahnlärms zu erreichen. Neben dem tagsüber fahrenden Personenverkehr findet nachts Gütertransport auf den Gleisen statt, der besonders lärmintensiv sei, so Thiel. Er und die Unterstützerinnen und Unterstützer wollen darüber hinaus Verbesserungen an der Bahnhofsunterführung erwirken. Sie fordern von der Bahn, bereits für das vergangene Jahr zugesagten Maßnahmen umzusetzen, um Passanten besser vor dem Taubenkot zu schützen. Dieser verursacht auch hohe Reinigungskosten für die Stadt, so Breuer.

(Stand: 27.11.2020, Fi)

