28.05.2020 - Bezirksausschuss Holzheim

Der Stand der Verkaufssituation der Grundstücke im Baugebiet Blausteinsweg ist Thema in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Holzheim. Das Gremium tagt am Mittwoch, 3. Juni 2020, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Holzheim, Maximilianstraße 6, Neuss. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem der Zeitplan für die Umbauten und die Erweiterung der Realschule Holzheim und die erneute öffentliche Auslegung mit einem Entwurf des Flächennutzungsplans für die Stadt Neuss. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Thomas Nickel.

Für Besucherinnen und Besucher der Sitzung ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de notwendig.